Sostenibilità ambientale in agricoltura: l’eccellenza è manerbiese ed è l’innovativo impianto di strippaggio dell’azienda agricola Sturla, presentato questa mattina alla presenza di Coldiretti.

L’eccellenza è manerbiese

La sensibilità del mondo agricolo bresciano in tema di qualità dell’aria e tutela ambientale è stata al centro dell’incontro organizzato da Coldiretti Brescia e andato in scena questa mattina all’azienda agricola Sturla: durante l’incontro è stato infatti illustrato l’innovativo impianto di strippaggio di cui si è dotata l’azienda, che permette di abbattere l’80 per cento dell’azoto presente nei liquami che vengono immessi e trasformati nello stabilimento. Un modello virtuoso non solo nel bresciano, ma anche a livello nazionale che calca e promuove il principio di economia circolare e di sostenibilità in agricoltura pienamente condiviso da Coldiretti, da sempre attenta alle tematiche ambientali.

A presentare l’innovazione sono stati i rappresentanti dell’azienda Sturla affiancati dall’ingegner, Diego Binaghi, che ha illustrato nel dettaglio il funzionamento dell’impianto di strippaggio. Accanto a loro durante tutto l’incontro il direttore di Coldiretti Brescia Massimo Albano, il vice presidente di Coldiretti Brescia Claudio Cestana, il direttore Massimo Ornaghi e il vice presidente Fabio Losio per Ersaf. “Un’importante occasione per approfondire soluzioni utili alla riduzione delle emissioni in agricoltura, ospiti di una realtà bresciana che vanta tecnologie “green” uniche in Italia – hanno commentato Albano – E’ un momento difficile per l’Italia e quindi presentare questa eccellenza e quanto stiamo facendo per promuovere la sostenibilità è importante”.

