Torna l’incubo della meningite. Le notizie sono ancora frammentarie, ma quel che è certo è che un giovane di Villongo, che lavora in una nota azienda di Adro, è ricoverato in ospedale. In queste ore la profilassi è scattata anche tra i colleghi.

Sospetta meningite al via la profilassi

Torna la paura a Villongo, comunità già duramente messa alla prova dalla prematura scomparsa di Veronica Cadei. Un’altra ragazza sempre di Villongo era stata ricoverata in ospedale per sospetta meningite. Ora un altro caso scuote il paese. L’Ats ha avviato la profilassi per le persone che sono state a contatto con il giovane, inclusi i colleghi di lavoro di una nota azienda di Adro. Al momento non si hanno ulteriori notizie sulle condizioni del ragazzo.

