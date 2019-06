Solidarietà e divertimento con la Great Night in Villa a Chiari. Successo per la quarta edizione dell’event organizzato dal Leo Club Chiari Le Quadre.

Solidarietà e divertimento con la Great Night

Circa 700 persone, divertimento e musica. Il Leo Club Chiari Le Quadre ieri sera è tornato più carico che mai per la quarta edizione della festa più esclusiva dell’estate! The Great Night in Villa Mazzotti, con il patrocinio del Comune, è stato davvero un successo. Si è trattato di un party elegante, ma sempre con un grande obiettivo: acquistare un cane guida per una persona non vedente. Il ricavato della serata sarà infatti utilizzato per questo scopo. Apprezzatissime anche le esibizioni delle ballerine di Gocce di danza e la sfilata di moda.

