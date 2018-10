Processata la messa in ricordo dei volontari ed offerenti defunti.

Il gruppo

Grande successo per il pranzo solidale del “Gruppo solidarietà di Pompiano” che dal 1997 ha a cuore il benessere del prossimo. Nato dall’intuizione e dalla generosità dell’allora parroco don Piero Manenti in seguito alla chiusura dell’ospedale di Orzinuovi che ha visto la necessità di dare il proprio supporto per accompagnare le persone negli altri ospedali. È nato così questo servizio che all’inizio contava su pochi volontari che mettevano a disposizione i propri mezzi e che col passare degli anni è cresciuto. Oggi il gruppo con i suoi 42 volontari sempre presenti, che vede in Giuseppe Boglioli il presidente, offre alla comunità il servizio di trasporto ai disabili e agli anziani che hanno bisogno di cure. É inoltre impegnato quotidianamente nell’assistenza pre-scolastica nelle scuole primarie e secondarie, nella consegna dei pasti agli anziani e in tanti altri servizi in cui è richiesto il loro prezioso contributo.

La festa

La giornata di festa è iniziata alle 10.30 con la messa in ricordo dei volontari e degli offerenti defunti, per poi raggiungere la sede delle penne nere per il pranzo solidale a base di spiedo. L’ottimo cibo sapientemente preparato dalle penne nere e la ricca tombolata hanno intrattenuto tutti i presenti.

