Oltre al Po anche il fiume Oglio è sorvegliato speciale in queste ore di pioggia.

Fiume Oglio sotto sorveglianza

Sorvegliato speciale anche il fiume Oglio.

Dal video si vede la situazione sul Lungoglio Cesare Battisti all’altezza del Ponte romano.

Preoccupazione a Palazzolo e Pontoglio

Chi vive o ha un’attività commerciale nella piazza di Palazzolo sta cominciando a temere degli allegamenti non solo per via del livello del fiume ma soprattutto per quanto si è innalzato dalla prima mattina. Anche a Pontoglio la situazione preoccupa i cittadini. Il fiume ha raggiunto un livello davvero alto e sfiora alcune abitazioni e finestre. Inoltre ha già raccolto tutta la ramaglia dalle sponde e questa si sta trascinando al suo interno.

La Lombardia

Il Centro Meteorologico Lombardo non nasconde in queste ore la preoccupazione per l’evoluzione meteorologica della giornata. Massima allerta per i fiumi, controlli per evitare smottamenti, e raffiche di vento.

La raccomandazione è quella di mettersi in viaggio solo se necessario.

Leggi anche:

Meteo da allerta rossa, “evitate gli spostamenti”

Maltempo, nella Bassa lo sguardo è verso il Mella e il Chiese

Maltempo a Capriano, caduti alberi sulla quinzanese

Maltempo: Coldiretti lancia l’allarme, il Po sale di 2,5 metri in 24 ore

Maltempo: i fiumi fanno paura, ecco le situazioni dell’Adda e del Po FOTO E VIDEO