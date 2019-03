Sisal cerca 7 vincitori: premi da 100mila euro mai riscossi in tutta la Lombardia e anche a Borgo San Giacomo.

C’è tempo fino a venerdì 22 marzo per riscuotere la vincita.

Sisal cerca 7 vincitori fra cui un bresciano

Forse il biglietto è andato perso. Forse è andato distrutto in lavatrice, forse buttato. In tutti i casi Sisal cerca ancora sette fortunati vincitori che non hanno mai riscosso la vincita al SuperEnalotto legata all’iniziativa “Natale 100×100” di SuperEnalotto SuperStar che in una sola estrazione speciale, il concorso n. 153 di sabato 22 dicembre 2018, ha assegnato ben 100 premi garantiti da 100 mila euro ciascuno.

I fortunati distratti sono ricercati in 4 regioni.

Tre vincitori in Lombardia: a Lissone (MB), Arcore (MB) e Borgo San Giacomo.

Due vincitori in Puglia, a Bari e Cavallino, un vincitore in Sicilia a Caltanissetta e un vincitore in Friuli a Gonars (UD).

LEGGI ANCHE: Mattia Dossi, quando la volontà supera le difficoltà

C’è ancora poco tempo

Ma c’è ancora poco tempo.

I termini per la riscossione della vincita – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale – scadranno infatti il prossimo venerdì 22 marzo 2019. Mancano dunque solo 7 giorni, per riscuotere le vincite da 100 mila euro cadauna!

TORNA ALLA HOME PAGE