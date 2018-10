E’ stato nella giornata di oggi, che l’accordo di programma, per l’ adeguamento della carreggiata stradale della SP2 “Urago d’Oglio – Orzinuovi” è stato firmato. Come protagonisti del patto, presenti a Palazzo Broletto, Luigi Mottinelli per la provincia di Brescia, il sindaco Andrea Ratti per il comune di Orzinuovi e il sindaco Emiliano Valtulini per il comune di Roccafranca.

Intervento di riqualificazione

Un intervento che porterà maggiore sicurezza, per quel tratto di strada, che comprende l’intersezione con la SP BS 235 e l’intersezione con la SP 72 (sp 72 e via Orceana in Ludriano). Una proposta che è stata lanciata ai comuni interessati, dalla provincia di Brescia, che farà rientrare l’adeguamento, nel finanziamento a valere sulle risorse per lo Sviluppo e la Coesione.

TORNA ALLA HOME