La proposta nasce dal territorio e arriverà a Regione Lombardia: modificare la legge attualmente in vigore per impedire che i biodigestori possano essere costruiti su suoli agricoli

La proposta di cambiare la legge

A farsi promotore di questa volontà sono il sindaco di Leno Cristina Tedaldi e il consigliere regionale del Pd Gianni Girelli che ha presentato un’interrogazione al Consiglio regionale per chiedere che venga modificata la legge che permette la costruzione di questi impianti su suolo agricolo. In questo modo si eliminerebbe il problema alla fonte, escludendo la realizzazione di impianti su suolo verde. “E’ importante portare avanti questa battaglia a fianco delle Amministrazioni locali, al di là delle appartenenze politiche e di partito”, ha sottolineato il consigliere democratico. Battaglie che nelle ultime settimane erano state particolarmente accese proprio a Leno dove, prima dello stop imposto dalla Provincia, era in programma la costruzione di alcuni impianti.

