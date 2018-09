Si è spento il sorriso di Silvia, ex consigliere e giovane militante della Lega. La 31enne ha combattuto fino alla fine con la grinta di un leone.

Profondamente colpiti dal lutto il capogruppo Roberto Campodonico e il segretario Alessandro Cugini. Erano molto legati alla ragazza e nutrivano profonda stima. Immediato il cordoglio della Lega di Chiari che ha inviato un comunicato stampa.

“La sezione Lega di Chiari, a nome di tutti gli iscritti, militanti e simpatizzanti, partecipa con immenso dolore e profonda commozione alla prematura scomparsa della giovanissima Silvia Cavalli, condividendo in questo tragico momento il dolore incommensurabile del papà Angelo, della mamma Marilena, della sorella Annalisa, del carissimo Manuel Scarsetti e di tutti i parenti, congiunti ed amici. Ricordiamo lo spirito indomito di Silvia, il suo bellissimo sorriso e la sua coinvolgente simpatia insieme al coraggio impavido che sempre ha dimostrato specialmente nel periodo di fruttuoso impegno politico come più giovane Consigliere comunale eletto a Chiari nel secondo mandato del Sindaco Senatore Sandro Mazzatorta negli anni 2009-2014 quando ha anche svolto con autorevolezza l’incarico di Vicepresidente del Consiglio comunale. Il ricordo di Silvia possa colmare il tremendo dolore di oggi nella speranza che dal cielo ci accompagni come esempio di incrollabile forza d’animo a perseverare e a non mollare mai in ogni avversità e in tutte le difficili prove dell’esistenza umana”.

Partecipe al lutto anche l’Amministrazione guidata dal sindaco Massimo Vizzardi.

“Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale partecipano al grande dolore della famiglia Cavalli per la scomparsa della giovane Silvia, già consigliere comunale della Città di Chiari. Possano l’abbraccio e la vicinanza della città, lenire un dolore difficilmente colmabile”.

I funerali di Silvia saranno celebrati lunedì pomeriggio in Duomo alle 16. Chiunque voglia salutare la giovane potrà recarsi alla casa del Commiato di Mombelli in via Rudiano a partire da questo pomeriggio.

Un tristissimo risveglio per Chiari. Questa notte Silvia Cavalli, classe ’87, si è spenta. Sempre attiva, solare e sorridente, ha combattuto finché ha potuto dimostrando grinta da vendere. La giovane è stata inoltre consigliere comunale nella precedente Amministrazione guidata da Sandro Mazzatorta ed era una militante attiva della Lega. Più volte è stata infatti a Pontida e in compagnia del leader del Carroccio Matteo Salvini, che anche in questi giorni tristi e faticosi, è andato a trovarla per dimostrarle affetto.

La comunità intera si stinge intorno alla sua famiglia, stimata per l’attività commerciale in città, ai partenti e a tutti agli amici così come agli esponenti della Lega locale che hanno perso una persona che si è sempre prodigata. Si resta in attesa della data dei funerali per poterle dare l’ultimo saluto.

Il saluto del vice premier Salvini