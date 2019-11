Si alza il parquet alla palestra delle medie di Bagnolo Mella, ma fortunatamente la palestra rimane agibile.

Problemi al parquet

Non è sicuramente un periodo fortunato per le palestre e per gli impianti di Bagnolo Mella.

Dopo i problemi avuti dal palazzetto dello sport di via Lizzere, a causa della tromba d’aria di agosto, nei giorni scorsi anche alla palestra delle scuole medie è stato presentato il conto.

Infatti, una parte del parquet (a dire il vero non molto ampia) si è alzata e dunque si è creato un piccolo «allarme».

Nella sfortuna però c’è stata anche la fortuna che in questi giorni la palestra non è mai stata dichiarata inagibile, grazie all’immediato intervento del Comune

