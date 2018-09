La casa di riposo di Bagnolo ospita la sua prima sfilata: modelle per un giorno le animatrici della struttura.

Una sfilata per inaugurare l’autunno alla casa di riposo di Bagnolo

Un pomeriggio all’insegna della moda, quello che si è svolto oggi alla Casa di Riposo Paolo VI di Bagnolo Mella. Le animatrici hanno smesso per un giorno le uniformi bianche, per diventare modelle d’eccezione della ditta Confezioni London di Manerbio. I vestiti a tema asiatico, europeo, americano e barocco hanno portato colori sfavillanti all’interno della struttura per regalare un insolito momento di intrattenimento agli ospiti. L’iniziativa è stata un successo grazie alla disponibilità delle Confezioni London e alla simpatia delle animatrici.