Settimana fredda nel bresciano: minime anche sotto zero. Come ampiamente annunciato già da domani il termometro scenderà anche a -2 e -3 gradi. Le previsioni meteo.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Arriva il freddo, quello vero, anche se con qualche settimana di ritardo. Come ci conferma l’esperto meteo Christian Brambilla le già fredde temperature di queste ore, andranno a calare ulteriormente nei prossimi giorni, tanto che la colonnina di mercurio potrebbe scendere sotto lo zero.

Un primo abbassamento è previsto già nelle prime ore di domani, mercoledì 4 dicembre. I cieli saranno sereni su tutta la Lombardia, con possibilità di qualche nebbia sulle zone di bassa pianura al mattino. In giornata soleggiato. Le temperature, fuori dai centri urbani, saranno comprese tra -2 e 0 gradi, mentre nelle aree urbane non supereranno i 2/3 gradi. Massime tra 9 e 11.

Giovedì ancora cielo sereno e nebbie sulla bassa e media pianura, specie al mattino. Temperature in ulteriore calo con minime che in certe zone arriveranno fino a -3 gradi, mentre in città non andranno oltre i 2. Anche le massime sono previste in calo e non supereranno i 7/8 gradi nelle ore centrali della giornata.

Tendenza

La tendenza per i giorni successivi, in base a quanto riportato da Arpa Lombardia, vede la giornata di venerdì come poco nuvolosa o velata sui settori meridionali della regione, sereno altrove. Precipitazioni assenti. Venti deboli, occidentali in pianura, di direzione variabile in montagna. Minime in aumento in pianura, stazionarie altrove. Massime senza variazioni rilevanti. Sabato invece sereno o poco nuvoloso ovunque, senza precipitazioni. Venti deboli, occidentali in pianura, settentrionali in montagna. Minime in lieve calo, massime in lieve aumento.

