Settant’anni di Acli: la mostra a Chiari per le Quadre. Da non perdere la mostra pensata per ripercorrere la storia dei personaggi e protagonisti del circolo.

Settant’anni di Acli

A giugno di quest’anno il circolo Acli di Chiari ha celebrato i suoi primi 70 anni di vita, con una giornata di festa in cui sono stati premiati gli aclisti di ieri e di oggi. Ora, in occasione del quarantesimo Palio delle Quadre è stata allestita la mostra “Quel comune senso del sociale”. Questa punta infatti a ricostruire, attraverso fotografie, filmati e documenti a ripercorrere la storia e i personaggi protagonisti, questi 70 anni di vita del circolo. Si potranno ripercorrere, tramite immagini e documenti, le assemblee, iniziative di formazione, convegni, prese di posizione pubbliche, le Messe in fabbrica, le gite sociali, le attività del patronato e dei servizi, del GAS, della cooperativa casa, delle case per ferie, della Lega Consumatori, della Dispensa Solidale, della Tenda della Pace, di Gioventù aclista, e di molto altro ancora.

Dove e quando

Appuntamento da martedì 4 settembre a venerdì 7, dalle 20.15 alle 23, nella chiesa di San Pietro Martire, vicino a quella di Santa Maria Maggiore, sempre aperta dalle Acli. L’ingresso è ovviamente libero e gratuito.