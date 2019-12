Festeggiata ieri sera la conclusione di un anno sportivo intenso e ricco di soddisfazioni per le 170 promesse dell’atletica leggere dell’Atletica Pompiano.

La festa

Nel palazzetto dello sport di via Ortaglia spalti gremiti e autorità presenti per onorare l’impegno e la dedizione degli atleti provenienti da Pompiano, San Paolo e Borgo San Giacomo.

“Essere atleta significa essere combattenti, non solo nello sport ma anche nella vita” ha spiegato in apertura del rituale della consegna dei riconoscimenti don Renato Finazzi.

Una serata di grande emozione e sorprese che è culminata con la donazione di un nuovo mezzo di trasporto. Da gennaio difatti grazie alla Carrozzeria Azzurra gli atleti potranno recarsi alle competizioni a bordo del nuovo pulmino.

13 anni di successi

Una grande realtà l’Atletica Pompiano che da 13 anni si impegna a diffondere lo spirito sportivo e la determinazione per raggiungere gli obbiettivi prefissati in un’ottica di collaborazione e socializzazione. Nel loro curriculum i giovani astri dell’atletica possono vantare importanti piazzamenti nelle competizioni provinciali che fanno ben sperare in un futuro roseo. “Siamo molto soddisfatti di tutti i nostri ragazzi, il nostro augurio è di continuare a conquistare ogni traguardo che gli permetta di migliorarsi e avere grandi gratificazioni ” ha spiegato l’allenatrice Cinzia Zuppelli.

TORNA ALLA HOME