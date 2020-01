Senza latte per il neonato e farmacie chiuse: ci pensano gli agenti della Polizia Locale. Un gesto di aiuto e solidarietà compiuto a Palazzolo sull’Oglio.

Senza latte per il neonato: il gesto solidale della Locale

Una notizia che scalda i cuori. E’ quella che arriva da Palazzolo sull’Oglio, dove la Polizia Locale ha aiutato una famiglia in difficoltà a causa della farmacia chiusa durante le festività, portando a casa della coppia il latte per il loro bambino.

La madre del piccolo non riusciva ad allattarlo e il bambino aveva fame e doveva mangiare. Il padre è uscito per recarsi in farmacia, ma questa era chiusa per le festività. Cosa fare? Ecco che in quel momento stava passando la Polizia Locale, che dopo essere stata messa al corrente della situazione ha deciso di risolvere il problema. Gli agenti si sono procurati il latte in polvere per il neonato, aiutando la famiglia della frazione di San Pancrazio. Un gesto solidale compiuto con il cuore per aiutare i cittadini.

