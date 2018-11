Senso unico alternato al Passo dell’Aprica

Lavori al Passo dell’Aprica

Anas comunica che, per consentire all’Amministrazione comunale di Aprica, in provincia di Sondrio, di effettuare la manutenzione del marciapiede comunale di Via Valtellina, da oggi, 14 novembre fino al 6 dicembre sarà istituito il senso unico alternato nel tratto compreso tra il km 12,200 e il km 12,600 della statale 39 “del Passo di Aprica”, nell’ambito dello stesso territorio comunale. La limitazione sarà sospesa durante i giorni festivi.

TORNA ALLA HOME PAGE