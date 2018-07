Sem&Stènn canteranno a Chiari a Villatico. L’esibizione è in programma per il martedì sera dai rossi. Cresce l’attesa per la quarantesima edizione del Palio delle Quadre.

Sem&Stènn

E’ un successo internazionale il loro, ma a casa non si rinuncia. Sem&Stènn, o meglio, il clarense Stefano Ramera e Salvatore Puglisi, dopo X-Factor e Assago, suoneranno finalmente a Chiari. Ad aver portato sul palco il dinamico e amatissimo due sono stati i rossi della Quadra Villatico. L’appuntamento è per martedì 4 settembre alle 22.30 in piazza Martiri della Libertà. Cresce dunque sempre più l’attesa per la quarantesima edizione del Palio che sarà ricchissima di eventi, tra cui anche il concerto dei The Kolors.

Il servizio completo sul ChiariWeek in edicola da oggi, venerdì 27.