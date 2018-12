Sei offerte per l’affidamento del servizio di Riabilitazione a Leno. L’Asst del Garda procederà ora alla valutazione.

Si sono chiusi oggi alle 15 i termini per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici. Sono sei coloro che hanno manifestato interesse in seguito alla procedura negoziata d’urgenza, e avviata lo scorso 22 novembre, per l’affidamento del servizio di assistenza medica ed infermieristica della Riabilitazione di Leno che L’Asst del Garda gestirà direttamente dal prossimo 1 gennaio. Come da crono programma, l’Ente procederà ora alla valutazione delle offerte per concludere la procedura nella prossima settimana.

