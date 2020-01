Scuola Varisco in prima linea per la benedirà delle arance a Chiari. Immancabile il tradizionale appuntamento alla ‘Rata’.

Vendita arance della Varisco

La scuola Varisco di Chiari anche quest’anno è presente per la vendita delle arance della salute dell’Airc. Anche quest’anno ha venuto il frutto della salute. Dopo anni in piazza Martiri, come avvenuto lo scorso anno, le insegnanti e i bambini hanno “traslocato” alla ‘Rata’ in piazza Mellini, non distante dal Polo scolastico. Le reticelle stanno andando a ruba! Passate a trovarli!

