Domenica stop ai treni: c’è lo sciopero regionale. L’agitazione sindacale inizierà alle 3 di domenica per terminare alle 2 di lunedì 10 dicembre. Non ci sono fasce di garanzia.

L’organizzazione sindacale CUB Trasporti ha proclamato uno sciopero di 23 ore che interesserà il settore del Trasporto Ferroviario Regionale. Stop quindi alla circolazione dalle ore 03:00 di domenica 9 dicembre, alle ore 02:00 di lunedì 10 dicembre 2018.

Durante l’agitazione il Servizio – Regionale, Suburbano, di Lunga Percorrenza e Aeroportuale – sarà soggetto a ritardi, variazioni e/o cancellazioni.

Corse automobilistiche sostitutive (no-stop) saranno effettuate, limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Stabio”, in caso di cancellazione delle corse.

Non sono previste fasce di garanzia

Sul sito Trenord viene inoltre segnalato che in occasione dello sciopero, svolgendosi in giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia.

Per le corse di lunga percorrenza i viaggiatori sono invitati a consultare l’apposita pagina www.trenord.it/trenigarantiti. Maggiori informazioni, e/o eventuali aggiornamenti, saranno a disposizione nei prossimi giorni consultando il sito www.trenord.it