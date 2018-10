Lo sciopero generale indetto da diverse associazioni sindacali di base( Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas e Usi) in programma per domani, venerdì 26 ottobre, non risparmierà il settore ferroviario. Attenzione però, per quanto riguarda Trenord l’astensione dal lavoro comincerà già stasera alle 21.

Sciopero generale

Trenord infatti ha reso noto che stasera, giovedì 25 ottobre viaggiano regolarmente i treni già in corsa o con partenza prevista prima delle 21 e che arrivano a destinazione entro le ore 22. Domani invece verranno rispettate le fasce orarie di garanzia dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00.

Per verificare i treni garantiti, linea per linea, è possibile CLICCARE QUI

Collegamenti con gli aeroporti

Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Bellinzona”. Sono previsti autobus no stop per l’eventuale sostituzione delle corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.

