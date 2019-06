Sciame di api dietro il Duomo: apicoltore in azione a Chiari. Gli imenotteri hanno iniziato a depositarsi sulla facciata di via De Gasperi poco dopo le 9.

Sciame di api dietro il Duomo

Apicoltore in azione a Chiari. Poco dopo le 9, uno sciame di api si è adagiato sulla parte retrostante del Duomo cittadino, in via De Gasperi. Sul posto è giunto un apicoltore che si sta occupando di eseguire tutte le giuste procedure per rimovere gli imerotteri. Li sta infatti aspirando con un apposito strumento. Su posto anche la Polizia Locale. Il fatto non è passato inosservato e diversi cittadini si sono fermati a guardare. Non si conosce il motivo per il quale le api si siano adagiate alla parete del Duomo.

