“La vendetta è un piatto che va servito freddo. Così, a un anno di distanza, è arrivato il momento per Mario Balotelli di vendicarsi su suo fratello Enock, che era stato complice in uno scherzo al calciatore bresciano del Nizza e della Nazionale Italiana.

Così è iniziato, ieri sera, il divertentissimo servizio del Le Iene girato a Lecco.

Lo scherzo

L’appiglio per lo scherzo è stata la scelta di Enock Balotelli di vendere la sua auto. Quello che il “fratellino” di Mario non sa non sa è che l’acquirente sembra uscito da una puntata di Gomorra, con tanto di guardie del corpo e personaggi poco raccomandabili attorno.

Il boss firma un assegno Enock controlla la cifra: 18.700 euro. Si può procedere con le firme. Ma a questo punto Polvara , ovviamente complice del Le iene, scambia l’assegno da 18.700 euro con uno da 18 euro e 70 centesimi. Solo una volta salito in macchina, quando pensa che tutto sia andato bene, Enock controlla l’importo: ha venduto la sua macchina per 18 euro! La reazione non è delle migliori…

TUTTI I DETTAGLI DELLO SCHERZO

Balotelli personaggio anche fuori dal campo

Mario Balotelli, si sa, è un personaggio anche fuori dal campo. Non nuovo alle ospitate tv e ama far parlare di sé.

Basti pensare a quanto è successo quest’estate quando un campeggio di Lignano Sabbiadoro gli ha concesso di arrivare e posteggiare la sua Ferrari a un metro dalla spiaggia.

Ben più complessa e profonda fu la sua scelta di recarsi al centro Pampuri di Brescia, che ospita alcuni richiedenti asilo. Le sue parole al termine della serata furono un inno alla fratellanza: “Lo sport vince contro ogni discriminazione e razzismo. Grazie al Pampuri che accoglie. Persone, volti e storie da conoscere”-

