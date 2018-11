Schegge di vetro nel vasetto: Tigros richiama Misto funghi con porcini. Si tratta del prodotto venduto in vasetti da 290 grammi. Tigros è presente in Lombardia con diversi punti vendita.

I supermercati Tigros, per motivi di sicurezza, hanno deciso di richiamare un lotto di misto funghi con porcini in olio di girasole a marchio Primia, per la possibile presenza di corpi estranei di origine vetrosa.

Nello specifico si tratta del prodotto venduto in vasetti da 290 grammi, con il numero di lotto L191A e scadenza 10/07/2021.

Il misto funghi è prodotto dalla Società Simens Srl, nello stabilimento di vicolo F. Baracca 1, a San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Non si può escludere, sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rilanciando l’allerta dell’azienda, che in un numero limitato di confezioni possano trovarsi delle schegge di vetro.

Consumando i prodotti sussiste quindi il pericolo di ferimento. I clienti possono richiedere il rimborso in tutte le filiali. Tigros raccomanda a chi avesse comprato il misto funghi Primia interessato dal richiamo di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda produttrice al numero 0495952588 oppure all’indirizzo e mail qualita@simensalimentare.it