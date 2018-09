Sbandieratori e musici di Zeveto in piazza per le Quadre. Il vento non ha fermato i gialloneri che si sono esibiti in serata.

Successo per la serata in piazza Zanardelli. Sbandieratori e musici di Zeveto hanno dimostrato la loro maestria nonostante il vento. I più piccini e coloro che sono ormai delle vere e proprie star, come Nicola Mercandelli, si sono esibiti per la città. Ha presentato la serata Roberto Goffi.