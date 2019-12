Sardine Brescia: erano in migliaia in piazza Vittoria. La manifestazione pacifica si è svolta nel tardo pomeriggio, in piazza Vittoria a Brescia.

Sardine Brescia

Tutti coperti per il freddo, ma comunque insieme. Erano in migliaia, più di 3mila secondo le prime stime, le Sardine bresciane che si sono ritrovate in piazza Vittoria questa sera. Giunte da tutta la Provincia con piccoli e grandi pesci costruiti e disegnati in ogni modo, hanno manifestato in nome del nuovo movimento nato a Bologna per «riaffermare i valori di una politica innovativa, non più basata su un linguaggio ostile, becero e spesso privo di contenuti propositivi, ma inclusiva». Tutti insieme, i presenti, hanno anche intonato “Bella ciao”.

LEGGI ANCHE: La Sardine di Brescia si uniscono in flash-mob contro l’odio

OPPURE: Sardine Brescia: il gruppo cresce sempre più

TORNA ALLA HOME