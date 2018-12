Sarà un Natale ricco di appuntamenti quello da trascorrere a Chiari. Il calendario degli eventi è stato presentato questa mattina in sala Giunta.

Un Natale pieno e da trascorre insieme. E’ stato presentato questa mattina, alla presenza dell’assessore alla Cultura Laura Capitanio, dell’assessore al Commercio Domenico Codoni, il presidente delle Botteghe Roberto Sbaraini, accomapagnato da Elisa Pederzoli, dal resposabile dell’ufficio Cultura Fabio Bazzoli (anche direttore della biblioteca) e da Mara Vigorelli dell’ufficio Suap, il calendario degli appuntamenti redatto in vista del Natale. Tantissimi gli eventi, soprattutto per i più piccini. Le Botteghe e il Comune con il Museo infatti hanno pensato soprattutto a loro. Da non perdere lo spettacolo del 16 dicembre, con le farfalle luminose e non mancheranno nemmeno quest’anno la fiaccolata della Vigilia e gli auguri di mezzanotte con l’Amministrazione e gli Alpini, così come il cenone di Capodanno al Campo sportivo. Inoltre, il parcheggio, il sabato pomeriggi sarà gratuito ovunque al di fuori del ring interno.

Le botteghe di Chiari

Le Botteghe propongono il Villaggio di Natale. Saranno progagoniste l’8, il 9, il 16 e il 23. Non mancheranno nemmeno pop-corn e dolciumi, palloncini, zucchero filato e intrattenimento per i più piccoli con Babbo Natale, Mascia e Orso, Butighì (la masocotte), Topolino e Minnie.

