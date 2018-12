La Concordia Bagnolo ha messo in scena uno spettacolo per festeggiare Santa Lucia.

Santa Lucia con la Concordia

Tutto esaurito al palazzetto dello sport per una giornata di festa. La Concordia Bagnolo, per il 25esimo anno, ha preparato uno spettacolo per festeggiare Santa Lucia. A esibirsi sono stati tutti i tesserati della società di pattinaggio, una delle realtà storiche dello sport bagnolese.