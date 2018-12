Santa Lucia ha fatto tappa in Pediatria a Chiari. Anche i piccini ricoverati all’Asst hanno ricevuto dei doni in occasione dell’attesissimo 13 dicembre.

Santa Lucia in Pediatria

Un appuntamento per portare un sorriso e un dono anche ai più piccoli che per i più svariati motivi sono ricoverati all’ospedale di Chiari.

Santa Lucia è arrivata in Pediatria ed e poi passata per un saluto anche al Consultorio e in Neuropsichiatria. Le associazioni di volontariato che collaborano con l’ospedale e l’Avo hanno raccolto i doni e li hanno distribuiti ai bambini nella giornata più attesa, quella del 13 dicembre.

Presenti anche il direttore sanitario Claudio Gentilini, il primario di Pediatria Michele Spandrio, la caposala Patrizia Roda e il referente della direzione sociosanitaria (e consigliere) Fabiano Navoni che ha ringraziato la dirigenza per questa possibilità. Nel pomeriggio interverranno anche le Librellule con delle letture a tema.

