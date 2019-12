Santa Lucia è arrivata in Pediatria all’ospedale di Chiari. Anche questa mattina si è ripetuto il tradizionale appuntamento all’Asst Franciacorta.

Santa Lucia è arrivata in Pediatria

D’azzurro vestita e con gli occhi coperti. Guai a non rispettare le trazioni. Anche quest’anno in occasione del 13 dicembre, Santa Lucia ha raggiunto la Pediatria dell’ospedale di Chiari per far visita a tutti i bimbi ricoverati. Con lei aveva anche tantissimi doni, dolciumi e prelibatezze.

L’appuntamento è stato molto partecipato: c’erano i volontari della Croce Bianca di Chiari, l’associazione Diabete, gli Amici per il Cuore e l’Avo (associazione volontari ospedalieri). Presenti anche il responsabile degli affari generali e legali Matteo Rinaldi, il dottor Maurizio Bertucco del Sintra, il viceprimario di Pediatria Giuseppe Baiguini, la caposala Patrizia Rota, il direttore amministrativo Luigi Faccincani e anche Fabiano Navoni, consigliere comunale, ma soprattutto dipendente dell’Asst e referente del coordinamento delle associazioni di volontariato per conto della direzione sanitaria.

