Santa Lucia è arrivata al Centro Giovanile 2000 di Chiari. Questo pomeriggio, grandi e piccini si sono ritrovati all’oratorio di via Tagliata.

E’ arrivata con il suo asinello e di bianco vestita. Santa Lucia, oggi pomeriggio, ha fatto tappa a Chiari. L’attesissima ospite è stata accolta con entusiasmo da grandi e piccini all’oratorio di via Tagliata. I bambini le hanno poi consegnato le loro letterine e non è nemmeno mancato un momento di merenda per tutti. Al Centro Giovanile erano presenti anche gli educatori e il curato don Pierluigi Chiarini.

