Dopo essere passata per la campagna, Santa Lucia è stata accolta nel centro di Leno.

Santa Lucia è a Leno: sta arrivando una notte magica

L’avventura della santa è partita dal parchetto Aido di via Toscana dove tra pochi minuti sarà allestito il presepio vivente accompagnato da un banchetto di dolci e bevande calde. La santa ha percorso le vie del paese a bordo di un carretto trainato da un elegante cavallo bianco ed è arrivata in piazza per raccogliere le letterine dei bambini che domani mattina potrebbero trovare tanti regali sotto l’albero di Natale.