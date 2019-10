San Paolo avrà anche quest’anno i suoi mercatini di Natale, il 15 dicembre.

I mercatini sono salvi

Dopo che il comitato E20 aveva annunciato di non organizzare i mercatini di Natale, sembrava ormai scontato che quest’anno a San Paolo l’evento saltasse. E invece è avvenuta una sorta di «miracolo». Un gruppo di commercianti nelle scorse settimane ha contattato il Comune e l’Amministrazione per vedere se c’era un margine per una collaborazione. E i commercianti, così come alcuni membri delle associazioni e volontari che si sono proposti, hanno trovato terreno fertile da parte dell’Amministrazione. I mercatini dunque si faranno, il 15 dicembre.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 25 ottobre.

