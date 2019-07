San Paolo è tra i Comuni più ricicloni in Italia.

San Paolo Comune virtuoso

Grande soddisfazione per il Comune di San Paolo che è risultato vincitore nell’ambito del concorso Comuni Ricicloni 2019 in quanto Comune Rifiuti Free in base a quanto previsto dal bando di partecipazione.

La premiazione dei Comuni italiani virtuosi nella gestione dei rifiuti urbani, alla quale ha partecipato il sindaco Giancarla Zernini, si e’ tenuta a Roma.

“Ringrazio i cittadini di San Paolo – ha spiegato il primo cittadino Giancarla Zernini – Sono ben educati, rispettosi ed esemplari e questo premio è il frutto del loro comportamento”.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola oggì, venerdì 5 luglio.

