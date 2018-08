San Bernardo, un successo la sagra a Chiari. Quattro giorni di festa e divertimento nella frazione cittadina.

San Bernardo

Ottimo cibo e tanto divertimento, così come la voglia di stare insieme che come ogni anno, in un caldo weekend estivo si ripresenta. E’ stata un vero successo la sagra di San Bernardo che anche quest’anno è riuscita ad attirare davanti alla sua chiesetta centinaia e centinaia di persone. Un plauso va sicuramente all’impegno dei volontari che si sono impegnati per la buona riuscita di questa festa.

