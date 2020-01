Sabato mattina a Iseo l’ultimo saluto allo chef Vittorio Fusari. Genio della cucina, grande uomo e grande cuoco, aveva portato in paese due stelle della ristorazione.

Lo stanno ricordando in tantissimi in queste ore di cordoglio. Lo chef Vittorio Fusari, spentosi ieri sera all’ospedale di Chiari, dove era ricoverato da alcuni giorni, a causa di un malore improvviso, era conosciutissimo a Iseo e in tutta la Franciacorta. Ma non solo. A Milano aveva intrapreso l’esperienza al Pont de Ferr, mentre nell’ultimo periodo aveva cominciato la sua nuova avventura al Balzer di Bergamo. Negli anni Novanta a Iseo aveva aperto Il Volto, in via Mirolte, e poi Le Maschere, entrambi ristoranti che, grazie alla genialità ai fornelli, avevano ottenuto una stella Michelin. E ora che non c’è più, Iseo è più povera.

“Non vi ho lasciati, avete in eredità le mie ricette che raccontano le mie idee. Copiatele e fatele vivere costruendo attraverso il cibo un mondo migliore”. Queste le ultime volontà dello chef Fusari, in una sorta di testamento spirituale che si richiama al suo vissuto, al suo essere, al suo genio, alla sua filosofia che univa tradizione e scienza, al suo amore per il territorio e all’attenzione per la materia prima, convogliati nei suoi piatti, come i tagliolini con il pesce di lago o il risotto “in fermento” con gli agoni (le sarde).

Il funerale verrà celebrato nella parrocchiale sabato alle 10 partendo da Casa Panella, in via Duomo, dove è stata allestita la camera ardente per volere del Comune guidato dal sindaco Marco Ghitti. La veglia si terrà domani, venerdì, alle 19 al primo piano di Casa Panella.

Sono in tantissimi coloro che, nell’apprendere della sua dipartita, che ha colpito l’intera comunità come un fulmine a ciel sereno, stanno ricordando in queste ore lo chef e l’amico Vittorio Fusari.

“L’ho conosciuto quando ha cominciato la sua esperienza nel campo della ristorazione e poi ha portato a Iseo due ristoranti stellati – ha raccontato il sindaco Ghitti – Prima di tutto era una persona buona, coerente nella sua bontà, educata, di grandi idee e valori. Ha vissuto rispettando questi valori e portandoli avanti di giorno in giorno nella vita, nella famiglia e nella sua cucina. Era una persone di grande disponibilità: il Volto negli anni Novanta era il punto di ritrovo del paese. Ci sarà sicuramente tutto il paese a salutarlo perché tutti gli volevano bene. Il suo desiderio era di vedere il lago, il “suo lago”, per questo abbiamo messo a disposizione il primo piano di Casa Panella per allestire la camera ardente. Vittorio Fusari è stato un grande uomo, un grande cuoco, un genio della cucina”.

