Orzivecchi si sta preparando al Palio, in programma venerdì 28 giugno, e, in attesa di ciò, due delle quattro contrade concorrenti all’evento hanno deciso di organizzare una cena ieri sera: sono la Contrada Martinengo, che hanno avuto come ospiti al loro banchetto il conte e la contessa, e quella di Santa Giulia.

Gli altri incontri

La contrada Ontini, che ha vinto la precedente edizione, la faranno il 6 luglio, da definire quella della Colombara.

