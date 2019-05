Ieri sera a Rudiano, come ormai da 8 anni, si è tenuto il solito e atteso appuntamento con “di corsa con Eli”, nato per ricordare Eliana Grandini scomparsa nel 2011 a causa di un cancro.

“Di corsa con Eli”

I figli, insieme al padre Vincenzo Bonetti, anche quest’anno hanno organizzato l’evento per ricordare Eli, ma anche per raccogliere i fondi per l’ Associazione Italiana Ricerca Cancro a cui andrà tutto il ricavato della manifestazione sportiva.

Tanti i presenti

Numerosi i presenti, grandi e piccoli, atleti e non, si sono divisi sui quattro percorsi disponibili ed infine si sono riuniti per festeggiare e ricordare nel palazzetto dello sport di Rudiano. Presenti numerose associazioni di volontariato del territorio, di cui Eliana Grandini faceva parte.

