Rsa più ecologica col nuovo pozzo irriguo. Presentato questa mattina il progetto alla fondazione Don Angelo Colombo di Travagliato.

La Rsa Don Angelo Colombo, sempre attenta a perseguire fini legati all’ecologia, ha costruito un nuovo pozzo all’interno della struttura per la raccolta di acqua piovana. Il nuovo pozzo (il progetto è stato ideato sei mesi fa) è stato messo in funzione tra i mesi di agosto e settembre: una pompa permette di pescare l’acqua raccolta fino a 60 metri di profondità e di utilizzarla per irrigare il verde, ma non per cucinare.

