Il cammino verso le elezioni amministrative 2020 è ancora lungo e parlare di candidature al momento è prematuro. E’ ormai certo, però, che in campo ci sarà anche Rovato Capitale.

Rovato Capitale guarda alle elezioni amministrative

Un movimento che coniuga gioventù ed esperienza, fatto da persone che sono volti nuovi della politica. Rovato Capitale è nato circa un anno fa ma la presentazione ufficiale è stata lunedì in una nota trattoria di via XXV Aprile. Il coordinatore Alberto Piva e i suoi più stretti collaboratori, il barbiere Flavio Galli e il carabiniere in pensione Gianfranco Vezzoli, hanno spiegato i pilastri del movimento che, nato dal basso, punta a promuovere la centralità di Rovato nella Franciacorta e nella provincia. “Non siamo contro qualcuno o qualcosa, vogliamo lavorare per il bene comune”, hanno sottolineato. L’approfondimento su Chiari week e, quindi, in edicola dal 20 dicembre.

TORNA ALLA HOME PAGE