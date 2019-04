Si preannuncia come una vera e propria rivoluzione viabilistica compiuta per salvaguardare il santuario della Madonna in Pratis

Il taglio del nastro

E’ stata inaugurata nel tardo pomeriggio la nuova strada che modifica la viabilità di Rudiano. L’opera servirà a preservare il santuario della Madonna in Pratis e a rendere il luogo di culto più accessibile ai rudianesi (e non solo). L’arteria è stata realizzata grazie ad un’ingente somma donata dalla famiglia Bonetti, che ama Rudiano e ha voluto con questo gesto lasciare un segno in memoria di Dario Bonetti e del figlio Gianmario.

Presente alla cerimonia l’Amministrazione e un’intera comunità che si è stretta alla famiglia per ringraziarla della generosità e per assistere alla Messa in memoria dei defunti.