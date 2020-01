Ritrovo per i soci del club auto e moto storiche di Castiglione. Si sono incontrati domenica per fare un bilancio dell’anno passato e pensare al futuro.

Nella tradizionale assemblea ordinaria dei soci, tenutasi presso la sede in via Chiassi, il Club Auto Moto Storiche Castiglionese si è riunito per tracciare un bilancio delle attività del 2019, in cui si è celebrato anche il 30esimo anniversario del club, e i programmi per il 2020.

I numerosi soci presenti hanno dapprima approvato il bilancio societario all’unanimità, dopodiché hanno ascoltato il resoconto illustrato dal presidente Enrico Panigalli. Che si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti dai tre principali eventi organizzati dal sodalizio castiglionese nel 2019: le gite sociali per auto e moto d’epoca ed il Memorial Morandi, manifestazione dedicata alle vetture anteguerra che si è guadagnata per la terza volta l’ambito riconoscimento della Manovella d’Oro Asi. Inoltre è stato ricordato come, consorziandosi con altri club, il Camsc sia stato presente con un piccolo stand alla rassegna Milano Auto Classica.

Gli appuntamenti del 2020

Questi i principali appuntamenti del 2020: il 31 maggio si terrà la Gita Sociale per Auto d’Epoca, il 28 giugno quella dedicata alle Moto ed il 26 e 27 settembre il 12esimo Memorial Morandi. La giornata si è conclusa con un pranzo.

