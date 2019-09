Ritrovo a Pontoglio per i Gozzini. Più di 250 persone hanno pranzato insieme al Palabosco dell’oratorio.

Ritrovo dei Gozzini

Un’occasione per incontrarsi e passare del tempo insieme. I “Gozzini” provenienti dalle province di Brescia e Bergamo si sono ritrovati a Pontoglio per un pranzo conviviale. Più di 250 i partecipanti tra cui anche mogli e figli. Nel Palabosco è stato servito lo spiedo e non sono mancati momenti di ritorno al passato. Inoltre, sono stati raccolti tutti gli storici soprannomi delle varie famiglie Gozzini, cognome più diffuso in paese.

