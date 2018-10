Rischio salmonella per le uova fresche allevate a terra di Galantuovo.

Rischio salmonella enteriditis

Rischio microbiologico per salmonella enteriditis. Questo il motivo che ha spinto il Ministero della salute a diffondere un avviso di richiamo di quattro lotti di uova di gallina fresche da allevamento a terra.

Il comunicato del Ministero

Come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del dicastero, il prodotto in questione è venduto in confezioni da 6 e uova sfuse in tris da 30 e 20 uova, con il numero di lotti 08111-1211-1511-1911 e con scadenza rispettivamente 08/11/2018-12/11/2018-15/11/ 2018-19/11/2018.

Provenienza

Le uova provengono dallo stabilimento dell’AVICOLA SAGITTARIO DI GALANTE & C. (marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore IT E508V CE) C.DA STRANGOLATA – 67030 BUGNARA), in provincia de L’Aquila. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto dei medesimi lotti di appartenenza, di NON consumarlo!