Rischio chimico: ritirate dai negozi le caramelle Monelle.

Monelle ritirate dei negozi

A lanciare l’allarme è lo stesso Ministero della Salute ieri, 15 novembre, ha diramato una nota per alcune caramelle a marchio “Le Monelle” che si possono trovare in vendita come marshmallow palla rossa. A commercializzarle è la Dulcis Srl che si trova a Pontirolo Nuovo.

I dettagli del lotto

Il lotto “incriminato” è il numero 0618 prodotto da Golmasa Sl società spagnola con stabilimento situato a Madrid. La confezione indica la data di scadenza del 26/08/2019. Se avete acquistato questo prodotto, nella busta da 1000g, è il caso di non consumarla. Il motivo del richiamo, infatti, come si legge nella nota è che dalle “analisi si rilevano non conformità per valori eccedenti il limite di 300 mg/Kg per il colorante E124 di +/- 24mg”.

