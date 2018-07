Rimedi anti zanzare: 10 metodi per tenerle lontane.

Rimedi anti zanzare

La Bassa, si sa, è patria di zanzare. Come difendersi quindi dall’assalto puntuale che ogni anno si ripropone con i caldi estivi? Ecco 10 dritte furbe per evitare di finire divorati.

Naturali

Se per voi la parola d’ordine è “naturale” partiamo con delle soluzioni green.

1 Citronella: la nemica principale delle zanzare. Pianta tropicale perfetta e resistente durante i climi estivi se ben annaffiata. Coltivatela in prossimità del vostro portico oppure tenetene dei vasi sul balcone.

2 Gerani: probabilmente i fiori più gettonati sui balconi degli italiani. In estate manteneteli: sono nemici giurati delle zanzare.

3 Limone e aceto: mettete in un piatto questi due ingredienti e posate il piatto all’esterno della finestra o del balcone della stanza in cui riposate. L’odore terrà alla larga gli insetti.

4 Pipistrelli: se accogliete con una bat-box (tana apposita) i pipistrelli sul vostro balcone o giardino, state certi che non vedrete più zanzare.

5 Menta e basilico: un buon repellente naturale. Fate bollire delle foglie di entrambe le piante, filtrate l’acqua e conservatela il frigo. La sera emulsionatevi con questo liquido, funzionerà da repellente naturale.

6 Pesci rossi: ebbene sì, all’apparenza inutili e innocui, nella realtà si cibano di larve di zanzare e possono essere molto efficaci nella prevenzione della diffusione di questi insetti.

Rimedi classici che funzionano

Fra i tanti rimedi diffusi quelli che davvero funzionano sono:

1 La classica zanzariera, se non va mai fuori uso un motivo ci sarà.

2 Repellenti elettrici: che diffondono un odore praticamente non percepibile per l’uomo ma sgradito alle zanzare.

3 Evitare fonti di luce che attirino l’attenzione degli insetti.

4 Ventilatore: le zanzare non sono in grado di orbitare in correnti di aria troppo forti.