Riapre l’ex PalaLoggia a Trenzano

Dopo più di un anno di chiusura (giugno dello scorso anno) e dopo un lungo iter ecco che torna a rivivere l’ex PalaLoggia. La struttura di via Marconi riaprirà i battenti a breve, dopo l’affido dell’ultima gara di bando, voluta divisa dall’Amministrazione di Italo Spalenza. Diversi i bandi andati a vuoto nei mesi passati. L’ultima call invece ha visto proprio la selezione dell’area bar e degli annessi da parte di giovani imprenditori locali, che vogliono rilanciare la struttura chiusa da troppo. Il ristorante invece non sarà dato in gestione per il momento.

La storia

La struttura ricettiva è finita anche in passato al centro della querelle in diversi consigli comunali, in numerosi dibattiti tra la maggioranza e le minoranze. La chiusura risale a pochi giorni dopo le ultime elezioni trenzanesi nell’estate 2018.

Il contenzioso

Ancora in ballo invece la questione e il contenzioso tra ex gestore e Comune per la vecchia gestione e utenze precedenti.