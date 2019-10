Il centro giovanile è stato riaperto grazie all’impegno dei volontari.

Volontari protagonisti a Barbariga

Il centro giovanile ha finalmente riaperto i battenti.

Quella di venerdì sera infatti è stata una serata importante, un punto di svolta dopo alcuni mesi di chiusura.

Determinante è stato l’impegno dei volontari che si sono messi a disposizione per garantire l’apertura. “In questa avventura siamo stati trainati dal parroco, don Alberto Tomasini e dell’infaticabile e indomabile Margherita Cinquetti” ha sottolineato Vito Lussignoli

Si chiude così quello che era anche diventato un «caso» e un tema delicato che era stato dibattuto in passato anche nel Consiglio comunale. E alcuni di questi volontari fanno anche parte del Gruppo Giovani di Barbariga che domani, sabato, alle 21 metterà in scena «Remember Grease» al palatenda (stadio comunale, piazza 11 Settembre, ingresso libero). «E’ una rivisitazione ed è liberamente ispirato al musical Grease” – le parole di Andrea Bellil.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 11 ottobre.

