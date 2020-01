Lorenzo Marella ha spento 100 candeline alla Casa di riposo di Pontoglio.

Reduce della Campagna d’Africa ha spento 100 candeline

La festa che il personale della Casa di riposo Villa Serena di Pontoglio e i suoi famigliari hanno organizzato è stata incredibile: tanti partecipanti, una torta e il Coro degli Alpini di Pontoglio che ha reso omaggio (anche una targhetta) al reduce. Marella, nativo di Urago, non è riuscito a trattenere le lacrime dalla commozione. Oggi accanto a Marella, contadino originario di Urago ma per tanti anni residente a Montichiari, c’erano i suoi parenti. “Sono nato nel 1920 a Urago da una famiglia di contadini e, dopo il matrimonio (1947), io e mia moglie ci siamo trasferiti a Pontoglio e nel 1950 a Montichiari, dove abbiamo sempre vissuto”. Marella è stato per tutta la vita un contadino e per un periodo anche muratore. “Ma la parentesi della Seconda Guerra mondiale me la ricordo ancora: loro ci attaccavano e noi resistevamo e viceversa – ha ricordato il carrista – Poi c’è stata la prigionia: sono riuscito a scappare grazie a un capitano inglese che mi aveva preso in simpatia. Sono tornato a casa nel 1946, dopo sei anni lontano da casa, e l’anno dopo mi sono sposato con la mia ragazza che mi aspettava”.

Ulteriori dettagli e l’intervista al reduce sul numero di ChiariWeek in edicola da venerdì 3 gennaio.

TORNA ALL’HOMEPAGE