Rassegna della Microeditoria tra il libro e il digitale in Villa Mazzotti. Ottimo l’afflusso della giornata del sabato.

Tanti eventi e appuntamenti, ma anche stand e piccoli editori. Dopo l’inaugurazione di ieri sera e l’intervento della meravigliosa Bianca Pitzorno, si è andati avanti sempre alla grande. Ottimo l’andamento del primo giorno della rassegna della Microeditoria in Villa Mazzotti. Variegati i temi e, per di più, quest’anno improntati anche maggiormente verso digitale. Diversi gli ospiti che si sono alternati durante la giornata. In mattinata, Vito Crimi, sottosegretario all’editoria ha preso parte all’incontro sull’E-content, mentre nel pomeriggio sono intervenuti Vincenzo Regis e Luca Sofri. Seguitissima anche la sezione dedicata al digitale e dedicata a Giorgio Giunchi. Tutto esaurito infatti per l’intervento del debunker e David Puente e l’incontro “Internet ha i secoli contati”.

Successo per il raduno dei gruppi di lettura delle biblioteche, in tantissimi hanno colto l’occasione per scambiarsi opinioni e raccontare la propria esperienza. Molto sentito anche il momento della consegna dei premi del marchio Microeditoria di qualità. Attesissimi, in serata, gli interventi dei ragazzi delle scuole che racconteranno le loro esperienze tra libri e editoria.